„Doppelpack“ Kolarik legte Basis für super Auftakt

Und die Gäste blieben am Drücker, Raffl und Holloway fanden die besten Chancen vor. Bozen redete erst im Mitteldrittel wirklich ein Wörtchen mit, schlug – als Heinrich zum zweiten Mal in Folge in der Kühlbox saß – durch Hargrove im Powerplay zu. Was auch die McIlvane-Boys konnten: Holloway bediente Kolarik – nur acht Sekunden vor der zweiten Pausensirene hatte Salzburg, das mit Goalie Lamoureux den erwarteten Rückhalt hatte, in der rassigen Partie wieder die Nase vorn.