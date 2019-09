Mega-Tauschparty von Wiener Wäsch im Skydome

Tauschpartys sind seit einiger Zeit auch in Wien sehr gut besucht. Nach der Sommerpause geht es nun wieder so richtig los und jede Woche findet mindestens eine Swap-Event statt. Am Samstag findet im Skydome des Hilfswerk im 7. Bezirk der Mega-Kleidertausch von Wiener Wäsch statt. Das Prinzip ist einfach: Gut erhaltene Kleidung, die man nicht mehr trägt, tauscht man gegen Stücke, die man schön findet. Das ist gut für die Geldbörse und die Umwelt.