„Die Verkehrssicherheit ist mir ein ganz besonderes Anliegen, wir arbeiten deshalb konsequent daran, sie immer weiter zu erhöhen. In der Radverkehrsstrategie haben wir die Verbesserung der Sicherheit in der Radinfrastruktur als strategisches Ziel festgelegt. Diese Anlage ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung dieses Ziels“, so die für den Verkehr ressortzuständige Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler.