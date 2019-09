Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

#Tag der offenen Tür

Am Samstag öffnen sich die ehrenwerten Pforten des Volkstheaters für die Besucher. Ab 15 Uhr gibt es spannende Bühnen- und Backstageführungen, Einblick in die Maske und Requisite und einen Blick auf den Probenalltag. Ein eigenes Kinderprogramm unterhält die Kleinen. Höhepunkt ist dei Saisonvorschau um 19.30 Uhr auf der Hauptbühne. Zum Ausklang wird in der Roten Bar gefeiert.

Wo: 7., Arthur-Schnitzler-Platz 1