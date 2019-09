Via Smartphone in die Vergangenheit Wiens reisen

Unter dem Motto „Die Vergangenheit ist jetzt“ öffnet das Unternehmen ArchäoNow dank Augmented Reality ein Fenster ins alte Wien. Mittels Handy kann man dabei interaktiv in die Vergangenheit reisen und stellt sich in Kleingruppen zahlreichen spannenden Aufgaben. Die Teilnehmer erhalten dazu zu Beginn spezielle Augmented-Reality-Smartphones, eine interaktive Karte, einen Rätselbogen und einen Beutel mit mysteriösen Hinweisen in die Hand gedrückt. Danach startet die Tour quer durch den ersten Bezirk. Im Team stellt man sich rund zwei Stunden gemeinsam den gebotenen Herausforderungen und lernt zudem Wissenswertes sowie Fun-Facts über die Stadt.