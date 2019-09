Vater weint und sagt:„Luca ist mein Ein und Alles“

Deshalb sitzt der Bauarbeiter nun vor Geschworenen und erzählt, was zwischen dem 29. und 30. November 2017 passiert ist: Damals hat er auf den fünf Monate alten Luca aufgepasst, weil die Mama wegen einer Blinddarm-OP im Spital war. In der Nacht ist das Kind dann aufgewacht: „Ich hörte ihn würgen und röcheln und sah, wie sein Gesicht blau angelaufen ist“, schildert der 33-Jährige. Dann hat er seinen Sohn geschüttelt, vier oder fünfmal, wie der Bauarbeiter einräumt: „Ich dachte nur: Luca, bitte mach deine Augen auf, mein Schatz.“ Das Kind habe daraufhin gehustet und erbrochen. Am nächsten Tag wirkte es zunächst normal. Bis Luca plötzlich „wie eine Fontäne“ erneut erbrochen habe: „So etwas habe ich noch nie gesehen.“