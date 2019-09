Der Volksgarten muss jetzt dringend saniert werden

Kaum ist die Badesaison vorbei, stehen zwei große Baustellen im Salzburger Volksgarten an. Diese betreffen das Freibad und die Eishalle. Der Grund dafür ist einfach: Die Technik ist veraltet und gerade im Bad bereits seit den 70er-Jahren in Betrieb. „Sie ist jetzt am Lebensende angelangt“, sagt der ressortzuständige Stadt-Vize Bernhard Auinger (SPÖ).