Tiroler Berge sollen zur „wolfsfreien Zone“ werden

Wolf & Schaf geht nicht

In der Causa aktiv ist NR Hermann Gahr (ÖVP), der selbst 30 Jahre Schafe hatte. Auch er sieht es als „Träumerei“, wenn man glaube, Wolf und Schafe können in Tirol nebeneinander existieren. Er unterstützt die Petition des Zuchtverbandes, die für Tirol „sensible Zonen“ fordert, wo Beutegreifer im schlimmsten Fall abgeschossen werden dürfen. „Derzeit gilt die EU Fauna- und Habitatsrichtlinie, die das verbietet“, sagt Gahr. Aber: Die angestrebten „sensible Zonen“ gebe es bereits in Ländern wie Frankreich, Spanien oder Schweden. Man müsse auch hierzulande die Diskussion vorantreiben, ob ein Nutz- und Haustier nicht ebenso schützenswert sei wie ein Wolf. Ein Beschluss vor der Nationalratswahl ist freilich kaum zu erwarten.