In 77 Sekunden in die Fußball-Hölle

Es war davon auszugehen, ja es war fast Pflicht, dass die Euro-Helden den Champions League-Fluch im Sommer drauf ein für alle mal in die Flucht schlagen. Es fing aber mit dem Geisterspiel-0:0 in Belgrad schon gespenstisch an. Und endete in Salzburg gruselig: Dabbur brachte den Favoriten per Doppelschlag um die Halbzeit zwar komfortabel 2:0 in Front - die Belgrader schienen klinisch tot zu sein.