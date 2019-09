Literaturhaus Salzburg setzt auf japanische Kultur

Bestimmt sind es auch ein paar Klicks aus Japan, die das Literaturhaus auf Facebook so beliebt machen. „Wir haben jährlich rund 15.000 Besucher hier, aber mittlerweile auch schon über 10.000 Follower auf Facebook. So umstritten die Plattform ist, sie zeigt doch das Interesse an uns. Andere größere Literaturhäuser wie in Wien oder Berlin haben nicht so viele. Das dürfte einerseits mit unserem Programm, andererseits damit zu tun haben, das viel unserer Kommunikation mit den Autoren mittlerweile über Facebook läuft“, resümierte Friedmann.