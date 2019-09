Waldviertel pur am Wiener Rathausplatz

Waldviertler Wandermusiker

Auch ein dichtes Musik-Programm sorgt drei Tage lang für beste Stimmung. Viele der rund zwanzig Formationen werden sich nach dem Auftritt auf der Bühne unter die Gäste mischen und als Wandermusiker für beste Stimmung sorgen. Die Eröffnungsfeier am 11. September um 12 Uhr werden Auftritte des Schulorchesters der Neuen Mittelschule Weitersfeld und der Martinsberger Schuhplattlergruppe umrahmen. Dass bei waldviertelpur auch typisch Wiener Klänge zu hören sind, wird so manchen Besucher auf den ersten Blick vielleicht verwundern. Der Grund ist aber einleuchtend: Am Rathausplatz lässt die Elite des heurigen Schrammel.Klang.Festivals erahnen, warum das legendäre Festival am Litschauer Herrensee als das „Woodstock des Wienerlieds“ gefeiert wird. Von Helmut Hutter bis zu den „Wiener Concert Schrammeln“ spielen die Musiker jetzt auf der „Waldviertler Dorfbühne“ und am Festgelände auf.