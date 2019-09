Zwei Brände: Fahrzeuge gingen in Flammen auf

Das abgemeldete Auto stand in einer aufgelassenen Schottergrube in einer baufälligen Lagerhalle in Poggersdorf, Klagenfurt Land. Das Feuer griff rasch auf das Dach des Gebäudes über. Die Feuerwehr Poggersdorf konnte den Brand rasch löschen. Wie das Feuer entfachte ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Kurz davor stand in der Gemeinde Nikelsdorf ein Kleinbus in Brand. Anrainer versuchten das Feuer zu löschen und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Bus brannte komplett aus.