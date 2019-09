7 Fragen & Antworten zum neuen E-Banking

PSD 2 (Payment Service Direct) – so nennt sich die neue EU-Richtlinie für Zahlungsdienste. Schon ab Samstag soll sie für mehr Sicherheit bei Zahlungen im Internet sorgen: Um in Zukunft online den Kontostand abzurufen oder Geld zu überweisen, müssen zwei von drei Sicherheitsfaktoren aus verschiedenen Kategorien erfüllt sein. Diese lauten: Kategorie „Haben“ – eine Bankomatkarte oder eine registrierte App; Kategorie „Wissen“– PIN-Code oder ein Passwort; und zuletzt die Kategorie „Sein“– damit ist die Erkennung am Smartphone durch einen Gesichts-Scan oder Fingerabdruck gemeint. Damit soll vermieden werden, dass alle relevanten Infos auf dem gleichen Kanal gespeichert sind – Hackern würde es das nämlich leicht machen.