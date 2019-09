Nach der Wahl ist vor der Wahl

Es liege im Interesse aller drei Klubchefs, dass es in den heimischen Gemeinden einen kurzen, kostenschonenden Wahlkampf gebe. „Dafür habe sich der Jänner-Termin bereits vor fünf Jahren bewährt“, sagt Schneeberger. Knapp 1,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger werden also im kommenden Jänner in 567 Gemeinden zur Abstimmung gerufen. Nicht gewählt wird in den Statutarstädten St. Pölten, Krems und Waidhofen an der Ybbs sowie in jenen Orten, wo erst kürzlich vorgezogene Gemeinderatswahlen stattgefunden haben.