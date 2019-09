Im Drogenrausch Einbrecher in Wohnung „gesehen“

Der Salzburger, der eine Wohnung in der Elisabeth-Vorstadt gemietet hat, dürfte sich gleich mehrere Joints gedreht und sie geraucht haben. Um 2 Uhr nachts bildete er sich mittlerweile völlig bekifft ein, dass Einbrecher bei ihm in der Wohnung seien. Er rief verzweifelt den Polizeinotruf. "Es klang nach einem Notfall, deswegen rückten sechs Mann mit den Streifenwagen aus. An der Wohnungstür des Anrufers entdeckten die Beamten aber keine Einbruchsspuren. Auf ihr Klopfen öffnete der 26-Jährige. Außer ihm war niemand in den Räumlichkeiten. Den Polizisten fiel aber eine Suchtmittelwaageam Wohnzimmertisch auf. In der Folge entdeckten die Beamten 56 Gramm Ecstasy-Pillen sowie 135 Gramm Marihuana. Der bekiffte Mann wurde angezeigt, die Drogen abgenommen.