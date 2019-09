Zwei Straßensanierungen noch vor dem Winter

Nach der Wiederherstellung der Fahrbahn in der Siezenheimer Straße bis zur Guritzerstraße im vergangenen Jahr, sind nun die anschließenden Bereiche an der Reihe: der provisorische Kreisverkehr in der Siezenheimer Straße wird definitiv errichtet, von dort weg die Otto-v.-Lilienthal-Straße bis inklusive Graf-Zeppelin-Platz und die Etrichstraße bis zur Klessheimer Allee saniert. Der Bauabschnitt umfasst rund 3.200 Quadratmeter Straße und 300 Quadratmeter Gehsteige. Baubeginn soll am 7. Oktober sein, die Arbeiten bis zum 20. Dezember abgeschlossen werden. Maximaler Kostenrahmen: 790.000 Euro.