Veganerin will Tiere retten, tötet dabei 90 Hasen

Die Veganerin und ihre Mitstreiter schnappten sich also so schnell sie konnte die Häschen und verließen die Farm. Insgesamt nahmen sie 14 Häschen mit. Doch die Bauern wollten sich nicht so schnell geschlagen geben und verfolgten die Aktivisten auf ihrer Flucht mit dem Auto. Dabei zückte laut „Mythical Mia“ ein Farmer eine Pistole und schoss durch ihr Beifahrerfenster, woraufhin es zersprang und die Splitter ihr Gesicht verletzten.