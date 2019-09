Unbekannter löste bei Autoreifen die Radmuttern

Das Auto des Salzburgers stand in einer privaten Tiefgarage in Maxglan. Zu dem Vorfall war es bereits in der Nacht zum 23. August gekommen. Der Unbekannte muss in die Garage eingedrungen und die Muttern bei den beiden fahrerseitigen Reifen gelockert haben. Bei der Losfahrt am Morgen bemerkte der Lenker das Rattern. Er fuhr noch zur nächsten Werkstatt, dort wurden die Muttern angezogen. Der 42-Jährige erstattete erst am Dienstag Anzeige.