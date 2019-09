NASA-Sonde fotografiert Eislawine auf dem Mars

Eine spektakuläre Aufnahme vom Abgang einer gewaltigen Eislawine am Nordpol des Mars hat eine Kamera an Bord der NASA-Raumsonde „Mars Reconnaissance Orbiter“ (MRO) aufgezeichnet und zur Erde gefunkt. Ein Naturschauspiel, das während des Mars-Frühlings immer wieder vorkommt, weil dann die Wärme dort gestapelte Eisschichten destabilisiere, wie die University of Arizona auf ihrer Website berichtet.