Wolfsbergerin (38) in Sozialen Medien abgezockt

Er sei der Erbe einer Fabrik in Frankreich. Er besitze mehrere hunderttausend Euro und sei obendrauf der Inhaber eines Geschäftes in Klagenfurt. So stellte sich der Unbekannte der Wolfsbergerin auf einem sozialen Netzwerk im Internet vor - sie verliebte sich in den Betrüger. Um den Reichtum mit der Frau aus Wolfsberg zu teilen, forderte der Täter mehrere Überweisungen auf ein französisches Konto. Nachdem sie mehrere Geldbeträge auf verschiedene Konten überwiesen hatte und immer noch Geldforderungen erhielt, erstattete sie Anzeige. Das Resultat: Ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.