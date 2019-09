Wels auf einem guten Weg zurück zur Konzert-Stadt

Ohne gröbere Vorfälle ging am Wochenende das Konzert der Böhsen Onkelz vor 40.000 Fans über die Bühne. Das sorgt auch in der Stadtpolitik für Erleichterung. FP-Bürgermeister Andreas Rabl atmete tief durch: „Diese Veranstaltung hat gezeigt, dass Wels für große Konzerte gerüstet ist.“ Seit seinem Amtsantritt bemüht er sich um die Rückkehr zur Konzert-Stadt. Auch der Koalitionspartner in der Stadtregierung zieht mit. „Das ist Teil einer Strategie, damit Wels pulsiert“, meint VP-Stadtrat Peter Lehner.