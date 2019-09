Gewinnen Sie ein Fahrrad aus recycelten Kapseln!

Eine fahrbare Erinnerung, dass Recycling wichtig ist

Sammeln und Recyceln von Aluminium zahlt sich aus, denn der Wertstoff ist fast unendlich wiederverwertbar. Allein in Österreich wurden, laut einer Studie des Umweltbundesamts 2017, durch das Recycling gebrauchter Nespresso Kapseln der Umwelt 266 Tonnen CO2 erspart. In der Vergangenheit hat Nespresso bereits mit anderen Ideen gebrauchten Kapseln neues Leben eingehaucht: So sind auch das Taschenmesser mit Kooperationspartner Victorinox oder der Kugelschreiber in Zusammenarbeit mit Caran d’Ache aus recyceltem Aluminium hergestellt.