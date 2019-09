Fußgängerin verletzt: Lenker bemerkte Unfall nicht

Von einem bisher unbekannten Autolenker ist eine Fußgängerin (66) am Donnerstag in Treffen verletzt worden. Obwohl die Frau am Boden liegen blieb, hielt der Lenker nicht an, sondern fuhr einfach weiter. Mittlerweile wurde der Mann ausgeforscht: Es handelt sich um einen 71-jährigen Pensionisten aus dem Bezirk Villach. Gegenüber der Polizei gab er an, vom Unfall gar nichts mitbekommen zu haben.