Stadt als blaue Zone: SPÖ macht weiter Druck

Und in Richtung Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) meint die rote Klubchefin: „Auch, wenn ich mir wünsche, dass alles ein bisschen schneller geht, freue ich mich, dass Harald Preuner die Problematik offenbar erkennt. Man darf also davon ausgehen, dass er auch bereit ist, die notwendigen Mittel für Taktverdichtung & Co. in die Hand zu nehmen.“