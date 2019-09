In diesen Bezirken kann man besonders viel erleben

Ganz hoch im Kurs bei Freizeitaktivitäten: Spazieren und Wandern. Um der Wanderlust nachgehen zu können, eignen sich - Immobilienexperten zu Folge - vor allem die Grätzel in den Randbezirken im Westen Wiens, wie in Ober St. Veit der Rote Berg, der Wilhelminenberg in Ottakring, der Schafberg bei Gersthof, der Wolfersberg in Penzing und natürlich die Stadtwanderwege in Sievering, Neustift und Grinzing. Sehr beliebt bei Naturliebenden sind auch die Parks in den Randbezirken wie der Türkenschanzpark, der Lainzer Tiergarten, der Dehnepark und der Schwarzenbergpark.