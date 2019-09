Einzigartige Idee: Babyklappe für Vierbeiner

Seit Mitte Juni 2019 steht in der Triester Straße 114 im zehnten Bezirk eine besondere Fundbox. Diese ist nämlich nicht für Schlüssel oder Handys gedacht, sondern für Wildtiere. In der Wiener Wildtierbox können verletzte oder in Not geratene Wildtiere abgegeben werden. Die Box wird mehrmals täglich kontrolliert, die abgebenen Tiere werden von dann von Tierpflegern und -ärzten versorgt. Die Fundbox für Wildtiere ist einzigartig in Österreich. Viele nationale und internationale Großstädte interessieren sich bereits für das Wiener Modell.