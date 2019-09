Unternehmen klagen über massiven Lehrlingsmangel

Das bestätigt auch AMS-Chefin Jacqueline Beyer: „Mit jedem Jahr wird die Schere zwischen Angebot und Nachfrage größer. Im September fehlen uns insgesamt 571 junge Fachkräfte.“ Besonders verzweifelt gesucht wird im Tourismus und in der Gastronomie. „Im Tourismus können Lehrlinge zwischen 14,2 freien Stellen wählen“, zeigt sich Beyer besorgt. Diese klaffende Lücke ist vor allem auf den demografischen Wandel zurückzuführen. „Das erklärt auch, warum die Lage in Ostösterreich ganz anders aussieht als in Salzburg“, so Beyer.