Autofahrer landete im Straßengraben

Ein 59-Jähriger aus Andorf fuhr am 7. September um 7.25 Uhr mit seinem Pkw in Rainbach im Innkreis auf der Eisenbirner Straße in Richtung Münzkirchen, kam in einer Linkskurve aufgrund einer Ölspur rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Verkehrsleiteinrichtungen.