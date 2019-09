Iran-Atomdeal: Ende der Einschränkungen

Der Iran hat am Samstag das Ende weiterer ihm durch das Wiener Atomabkommen auferlegten Beschränkungen in der nuklearen Forschung und Entwicklung verkündet. Die Islamische Republik setze nun modernere Zentrifugen zur Urananreicherung ein und werde damit die Bestände an angereichertem Uran aufstocken, erklärte am Samstag der Sprecher der iranischen Atombehörde AEOI, Behrouz Kamalvandi.