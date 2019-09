Hungriger Dieb wurde von Hausbesitzer überrascht

Der unstete 26-jährige iranische Staatsangehörige verschaffte sich am Freitag gegen 11:15 Uhr über eine unversperrte Terrassentüre Zutritt zu einem Haus im Bezirk Linz-Land. Anschließend suchte er den Kühlschrank und stahl daraus Lebensmittel. Als der Iraner vom 72-jährigen Hauseigentümer in der Küche auf frischer Tat ertappt wurde, flüchtete er. Er konnte jedoch von seinem Verfolger und einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife angehalten werden. Von einer weiteren Polizeistreife wurde der Beschuldigte festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete schließlich Anzeige auf freiem Fuß an.