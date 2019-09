In diesen Fällen sagen wir Danke!

Bank erstattete Gebühren

Probleme bei der Überweisung mehrerer Geldbeträge von einem Girokonto auf ein anderes bei einer anderen Bank hatte Walter S. Weil seine Unterschrift mit der bei der Bank hinterlegten Unterschriftenprobe nicht übereingestimmt habe, wurden Transaktionen nicht durchgeführt, dem Wiener dafür Gebühren in Höhe von 45 Euro verrechnet. „Ich kann das nicht verstehen, da ich in den letzten Jahren sehr viele Überweisungen gemacht und immer so unterschrieben habe“, wunderte sich der Leser. Eine Erstattung des Betrages wurde abgelehnt. Die Ombudsfrau konnte die BAWAG Group zu einem Umdenken bewegen: In Kulanz werden Herrn S. die Gebühren nun refundiert.