Hotels kämpfen mit den Kosten

288.000 Hotelbetten gibt es in Österreich derzeit. Der Zuwachs in den letzten zehn Jahren betrug über 16 Prozent, vor allem im Vier- und Fünfsternebereich. Doch die Kosten steigen stärker als die Erträge, so eine Studie der Prodinger Tourismusberatung (macht Bilanzen für 500 Hotels). Wirtschaftlich geht sich das nur aus, weil einerseits die Nächtigungen stark gestiegen sind und andererseits die niedrigen Zinsen für Erleichterung sorgen.