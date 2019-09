„Krone“ verlost 20 Startplätze für E-Bike WM

Wer an seine Grenzen gehen will, der startet einfach beim Elite-Rennen, wer auch genießen will, startet in der Jedermann-Wertung. Dort erhält man beim Unterschreiten eines vordefinierten Fahrzeitlimits sogar die offizielle Jedermann WM Gold-, Silber- oder Bronzemedaille. Die „Krone“ verlost 20 Startplätze an Einzelpersonen, Paare und Teams. Einfach eine Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer sowie dem Kennwort E-Bike WM an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at schicken und mit etwas Glück gewinnen.