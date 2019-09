Großes Halbzeitspektakel beim heutigen Ländermatch

Das Prinzip dieser lokalen Amateur-WM auf Kleinfeld ist, dass jeder in den Farben seines Herkunftslandes für die Integration in Österreich spielt. Das Motto hat Torhüter-Legende Otto Konrad vorgegeben und den Integrationsfussball bei der Auslosungsfeier als „Falco unter den Fussballturnieren“ bezeichnet, als „weltklasse, und unserer Zeit voraus“.



Die UEFA hat den Integrationsfussball aus Salzburg 2014 in den Kreis der besten Breitensporturnieren Europas nominiert.