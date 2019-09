WM-Quali 1997: Herzog ist der „Schweden-Killer“

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 6. September 1997 kommt es im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion zum Showdown. Am 8. Spieltag der Qualifikation für die anstehende WM in Frankreich trifft Österreich auf die starken Schweden - und gewinnt.