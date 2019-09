Lokal vor Kickl-Besuch mit Graffiti beschmiert

Während Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wegen der Größe seines Ministerbüros aktuell wieder einmal in die Kritik geraten ist, gibt es in Wien Aufregung um eine Schmierattacke gegen den freiheitlichen Spitzenpolitiker: In der Nacht auf Donnerstag wurde das Lokal Hubertus Stadl in Wien-Favoriten mit Anti-FPÖ-Parolen und Farbbeuteln verunstaltet, wie der Ex-Minister selbst auf Facebook samt Fotos informierte.