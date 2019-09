Bergsteigerin in Flachau 200 Meter in Tod gestürzt

Großaufgebot an Bergrettern und Alpinpolizisten

Die Pongauerin war am Mittwoch in der Früh mit ihrem Mountainbike in Richtung Oberennsalm geradelt. Sie hatte vor ihrer Abfahrt erklärt, dass sie dann auf das Benzeck gehen wolle. Gefunden wurde sie allerdings am Kraxenkogel. „Fremdverschulden ist auszuschließen“, informierte die Landespolizeidirektion Salzburg.