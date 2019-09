2000 Euro Strafe: Lenkerin sabotierte Alkotest

2000 Euro an Strafe muss eine Niederländerin laut dem Landesverwaltungsgericht blechen, weil sich die Frau im Februar in Salzburg überaus ungeschickt bei einer Polizeikontrolle verhielt. Zwölf Mal blies sie in den Alkomaten, kein einziges Mal kam ein Messergebnis heraus. Letztlich werteten dies die Behörden als Verweigerung.