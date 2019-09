Jugendliche gaben sich als „Filmproduzenten“ aus

Unerwartet regnete es Mittwoch Wasser von der Decke eines Seminarraums der Pädagogischen Hochschule (PH). Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger hatten in der Früh nicht nur Verstärkerboxen und Laptops aus der PH gestohlen, sondern auch den Wasserhahn in einem Seminarraum laufen lassen. Am Rückweg trafen sie auf Polizisten beim Rudolfsplatz. Mit Laptop unter dem Arm zogen sie die Verstärkerboxen auf Rädern hinter sich her. Sticker der PH klebten noch am Diebesgut. Die Beamten wurden stutzig, die Jugendlichen nervös. Ihre Ausrede: Das technische Equipment hätten die zwei für ihre Ausbildung bei den Universal Filmstudios in Los Angeles überlassen bekommen. „Die fadenscheinige Begründung haben die Kollegen äußerst komisch gefunden“, schmunzelt Polizeisprecher Hans Wolfgruber.