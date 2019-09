Polizei darf auf Verkehrskameras nicht zugreifen

Beliebt sei „alles, was eine gerade Strecke ist“

Die Hotspots für Roadrunner-Aktionen verlagern sich permanent, typisch seien jedoch der Gürtel, die Triester Straße und Autobahnen wie die A2, die A22 oder die A23. Beliebt sei jedenfalls „alles, was eine gerade Strecke ist und wo wenig Verkehr ist“, so Takacs. „Deshalb wird es auch meistens in der Nacht gemacht.“