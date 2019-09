Klares Nein der ÖVP zum Wahlrecht für EU-Ausländer

Die ÖVP hat den NEOS-Vorschlag, das aktive und das passive Wahlrecht für alle in Österreich lebenden EU-Bürgern zu öffnen, am Mittwoch scharf zurückgewiesen. „Die linken Träumereien von NEOS sind für uns völlig inakzeptabel“, sagte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer. Auch die FPÖ schlug in die gleiche Kerbe und hatte für die pinken Pläne nur Kopfschütteln übrig.