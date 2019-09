Welpe in Hundezone beinahe zu Tode gebissen

Besitzer gesucht

Der blutige Vorfall hatte sich am 21. August gegen 12 Uhr ereignet. „Wir suchen jetzt Zeugen oder Hinweise auf den Besitzer des Labradors, der bis jetzt nicht ausgeforscht werden konnte“, so Viktoria S. weiter. Bis jetzt fielen Kosten in der Höhe von 1600 Euro an.