Junge Diebe setzten Hochschule unter Wasser

Es war in den frühen Morgenstunden des Mittwochs als einer Polizeistreife die zwei radelnden Jugendlichen (16, 17) auffiel. Zwei Verstärkerboxen zogen sie hinter sich her, einer trug am Arm einen Laptop. Dieser soll ihnen für ihre Ausbildung in den „Universal Studios“ zur Verfügung gestellt worden sein, meinte das Duo wenig glaubwürdig. Im Rucksack fanden die Polizisten fünf weitere Laptops - alle im Eigentum der Pädagogischen Hochschule. Dort hatte das Duo zuvor einiges an Schaden angerichtet.