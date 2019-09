Neunjähriger Radfahrer in Kaprun von Auto erfasst

Laut Polizei kollidierte der in Richtung Fürth fahrende, 74-jährige Pkw-Lenker aus Deutschland trotz Notbremsung mit dem Buben, der auf einem Radweg unterwegs war und die L 215 überqueren wollte. Der Schüler wurde ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Unfallursache wird noch ermittelt.