Nach Riesen-Mure: Straße wieder freigegeben

Heftige Gewitter gingen, wie berichtet, am Samstagabend über einigen Teile Tirols nieder. Vor allem im Arlberggebiet waren die Regenfälle zum Teil sehr stark. Im Ortsteil Klaus in Strengen ging eine Mure auf die Bundesstraße nieder. Zwölf Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. Eine Tischlerei wurde zerstört. Schon am nächsten Tag folgte nach einem Erkundungsflug die Entwarnung: Die Anrainer durften wieder zurück in ihre Häuser. Die Straße allerdings blieb aber aufgrund nötiger Aufräumarbeiten und Sicherheitsmaßnahmen bis Dienstag gesperrt.