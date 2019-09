Unbekannter wütete am Bahnhof in Terfens/Weer

In der Nacht auf Dienstag wütete ein bisher unbekannter Täter am Bahnhof in Terfens/Weer. „Zwei elektronische Fahrplananzeigen, ein Ticketautomat und mehrere abgestellte Fahrräder wurden beschädigt“, informiert die Polizei. Die Höhe des Sachschadens sei derzeit noch unbekannt. Die Ermittler bitten aber die Besitzer der Fahrräder sowie etwaige Zeugen der Tat, sich bei der Polizei zu melden: 059133/7250.