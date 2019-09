Üben ist für die Kleinsten das oberste Gebot

800 Plakate werden heuer im Bundesland Salzburg aufgestellt. Sie sollen an den bevorstehenden Schulbeginn erinnern. Sicherheit am Schulweg ist dabei ein großes Thema. Schließlich verletzten sich im vergangenen Jahr 48 Salzburger Kinder zu Fuß am Schulweg. Um solche Unfälle zu vermeiden, sei die richtige Vorbereitung wichtig, wie Polizei und Verkehrsexperten betonen. Dabei gilt es einiges zu berücksichtigen.