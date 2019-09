Alpenpass gab Café Großglockner seinen Namen

Umgerechnet etwa 71 Millionen Euro, eine damals unvorstellbare Summe, verschlang der Bau der Großglockner Hochalpenstraße in der Zeit zwischen 1931 und 1935. Der schönste Passübergang über die Alpen wurde aus der Not heraus geboren: Es gab damals 557.000 Arbeitslose in Österreich. Da ist es gut vorstellbar, welche Begeisterung der erste Sprengschuss auslöste, mit dem man am 30. August 1930 den Bau der Straße in Ferleiten startete.