Salzburger freuen sich auf Länderspielrückkehr

Endlich ist es wieder so weit! Nach sechs langen Jahren kommt die österreichische Nationalmannschaft endlich wieder zurück in die Mozartstadt. Am Freitag (20.45) spielt die Nationalelf in der Bullen-Arena gegen Lettland um die Quali zur Europameisterschaft 2020. Stephan Reiter, Geschäftsführer des Red Bull Salzburg: „Es ist schön, dass wir das österreichische Nationalteam nach etlichen Jahren wieder in Salzburg begrüßen können.“