Mann und Frau fahren wieder vermehrt Bahn

Teils auch Verbesserungsbedarf

Ein wenig Verbesserungsbedarf gibt es aus Sicht der Fahrgäste beim Thema Klimaanlage (Note 2,1), bei der Bequemlichkeit des Sitzplatzes (Note 2,2) und auch bei den Anschlussverbindungen an den Zug (Note 2,3). Ein Fünftel der Fahrgäste ist mit der Anzahl der Zugverbindungen in Österreich nicht zufrieden. „Da die Arbeitszeiten immer flexibler werden und auch Teilzeitarbeit zunimmt, ist es gerade für die Pendler von großer Wichtigkeit, dass es auch außerhalb der klassischen Pendlerzeiten ein gutes Angebot an Verbindungen gibt. Das gilt tagsüber genauso wie am späteren Abend oder an den Wochenenden.“, erklärt der VCÖ-Experte.